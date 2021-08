E’ arrivato il grande giorno del concerto di MAX GAZZE’ a Mazara del Vallo. Oggi, venerdì 6 agosto l’artista romano si esibirà nel salotto della città, la splendida Piazza della Repubblica per la seconda serata dell’evento “A29 Rock the Casbah!”. “Questa volta sarà un concerto più ‘teatrale’, che fa di necessità virtù – ha dichiarato l’artista prima dell’evento a Mazara – Con il pubblico seduto si rinuncia ai balli accalcati sotto il palco ma si guadagna la possibilità di un ascolto più attento. Così ho fatto spazio a canzoni che non suonavo da anni, lasciandone fuori altre che invece il pubblico dei miei live ha già sentito tante volte, come Cara Valentina. Per regalare una scaletta diversa, anche con arrangiamenti nuovi e con la mia storica band: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere. Non ci saranno i musicisti della Magical Mystery Band, il gruppo con il quale ho registrato e prodotto l’ultimo disco, ho però “rapito” il chitarrista Daniele Fiaschi, che impreziosisce con il suo tocco le mie canzoni.

L’inizio è previsto per le ore 21.30. L’ingresso a Piazza della Repubblica avverrà dalle 19.30, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Il concerto del 6 agosto farà inoltre da apripista regionale per l’utilizzo del Green Pass: sarà obbligatorio proprio da quel giorno esibire il documento di identità e la “certificazione verde” per tutti gli spettatori maggiori di 12 anni.

“L’aspetto della sicurezza è stato per noi sempre prioritario – affermano gli organizzatori Paolo Tedesco e Fabio Crescente.

Ancor più in una situazione particolarmente delicata come quella in corso il nostro impegno è quello di garantire la sicurezza a tutti gli spettatori e il rispetto delle regole emanate dal Governo nazionale. Sarà una serata indimenticabile, ma anche estremamente sicura”.

All’info point comunale sarà presente un presidio vaccinale gestito dall’ASP di Trapani, con tampone rapido e rilascio di certificato per l’accesso.

A far da contorno all’evento le realtà imprenditoriali del territorio: bar e pub, strutture ricettive, ristoranti ed altri indispensabili partner che si distinguono per classe ed eleganza. I biglietti per il concerto di Max Gazzè sono in vendita su tutti i circuiti online nazionali e i punti vendita autorizzati. Il botteghino la sera del concerto sarà ubicato (anche esso) presso l’Info Point Turistico di Mazara del Vallo, sito in Piazza Mokarta, alle spalle dell’Arco Normanno.