Andrà in scena stasera, in prima assoluta, alle ore ore 21.00 nella meravigliosa cornice del Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo, nell’ambito di Mazara Vally la rassegna culturale del Comune si Mazara, lo spettacolo MATER MATRI di Giacomo Bonagiuso che cura anche la regia. L’ingresso è libero nei limiti dei posti disponibili e delle regole anticovid.

Lo spettacolo si basa sulla esperienza laboratoriale di un gruppo di donne, di madri, accomunate dall’esperienza di una disabilità grave in famiglia. Ma lo spettacolo non ripete moduli già noti, nè prova a far leva su pietà o commiserazione. Anzi, a tratti esilarante lo spettacolo racconta la vita di donne, femmine, madri, alle prese col mondo, con le leggi, con gli altri, con i diritti e i doveri. Una carrellata di emozioni con un fine grandioso: costruire una città dei diamanti per questi ragazzi e queste ragazze affette da disabilità in modo da garantire loro il presente e il futuro.