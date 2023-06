ASCOLTA L'ARTICOLO

Festa di inizio estate, questa sera dalle 21, in piazza Josè Maria Escrivà a Castelvetrano, su iniziativa del gruppo “Zohar” della parrocchia San Francesco da Paola di Castelvetrano. Dopo il successo del “Fluo party” dello scorso anno, stasera i ragazzi scendono nuovamente in piazza per un momento di balli e musica. Quest’anno saranno tante le novità, a partire dal tema “La serata color bianco”, con la scelta del bianco come dress-code. Tra le novità ci saranno anche un angolo bar, uno stand per la vendita di gadget a tema e un banchetto di zucchero filato e pop-corn, ma come l’anno scorso l’ingresso sarà completamente gratuito. «Sarà un’occasione imperdibile per festeggiare l’inizio della bella stagione con amici e familiari all’insegna della spensieratezza, del divertimento e della buona musica», spiega don Giacomo Putaggio. In consolle dj set con Cognata e Cannavò.

AUTORE. Redazione