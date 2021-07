Oggi a Marinella di Selinunte, seminario con Carla Parola. L’incontro si terrà all’aperto presso l’Hotel Admento in Via Palinuro. Ricercatrice spirituale, autrice di libri che fondono gli aspetti più spirituali dell’esistenza umana ai concetti scientifici più avanzati della fisica quantistica. Queste le parole dell’organizzatrice, Francy Impallari :”Per la profondità e l’autenticità delle verità scientifiche e spirituali contenute nei suoi messaggi, Carla è stata definita “persona biologicamente evoluta” da alcuni eminenti scienziati russi. Da molti anni si prende cura del benessere interiore delle persone che traggono ispirazione dai suoi alti messaggi metafisici per l’evoluzione individuale e collettiva delle coscienze. Conduce conferenze e incontri sia in Italia, sia all’estero, costantemente ispirata dalla profonda consapevolezza che tutto ciò che ci circonda è in realtà una manifestazione di energia e frequenza”

Ingresso a offerta libera con posti limitati, prenotazione al 328 0291763.

Alla fine sarà proiettato l’anteprima del docufilm: “Amare nell’onda del Risveglio!”