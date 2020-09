Per il campo sportivo “Paolo Marino” c’è l’ok per la riapertura. Oggi la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha concesso l’agibilità del campo che, secondo le disposizioni anti Covid-19 attualmente in vigore, potrà accogliere un numero massimo di spettacoli di 600. La buona notizia arriva per tutti i tifosi della Folgore che potranno, finalmente, seguire la propria squadra nel campo sportivo comunale.

Dall’inizio dell’anno l’impianto risultava chiuso al pubblico perché l’agibilità era scaduta. Ma c’era anche una questione legata al mancato pagamento di alcune bollette dell’energia elettrica da parte della società che l’aveva in gestione. Ora il campo sportivo è tornato in gestione comunale: l’ente locale ha provveduto a un nuovo allaccio Enel e oggi l’ok per la riapertura al pubblico.