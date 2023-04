ASCOLTA L'ARTICOLO

Il 28 Aprile 2023, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, congiuntamente alla Polizia Municipale e all’ASP Veterinaria di Trapani, sezione Mazara del Vallo, ha ispezionato uno stabilimento ittico abusivo in prossimità del centro cittadino di Mazara del Vallo. I militari della Guardia Costiera, una volta effettuato l’accesso all’interno della struttura, hanno constatato la presenza di una cella frigorifera contenente prodotto ittico fresco e congelato in cattivo stato di conservazione, il tutto senza alcuna documentazione necessaria attestante la tracciabilità del prodotto. Data la fattispecie illecita riscontrata, così come previsto dalla normativa di settore, al titolare della società è stato elevato un processo verbale pari a 1.500 euro per mancata tracciabilità del prodotto ittico presente, il quale è stato sottoposto a sequestro. Nello specifico, sono stati sequestrati 192 kg di gambero rosa e 10 kg sugarello.

La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo continuerà, nei prossimi giorni, ad effettuare controlli relativi alla conservazione e alla vendita di prodotti ittici, al fine di tutelare il consumatore finale e garantire allo stesso la consumazione di alimenti trattati a norma di legge.

