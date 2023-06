Francesco Salvatore Catalano, l’uomo che nel 2018 sputò contro due vigili che l’avevano multato in via Vittorio Emanuele II, è stato assolto dalla Corte di Appello di Palermo “perché il fatto non sussiste”. Catalano, all’epoca dei fatti, parcheggiò la sua Bmw nello spazio riservato alla polizia municipale e venne multato per questo da due vigilesse. L’uomo venne ripreso con un telefonino mentre sputava contro i due agenti, insultandole anche con frasi sessiste. Il video finì sul web. Catalano, in primo grado, venne condannato dal giudice monocratico Bruno Vivona a 6 mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale, nonché al pagamento di un risarcimento danni alle due vigilesse, che si sono costituite parte civile. Ora la sentenza d’Appello con l’assoluzione per l’uomo difeso dall’avvocato Giovanna D’Angelo.