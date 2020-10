Nell’ambito della Settimana Nazionale della Dislessia, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA), la Scuola, riconosciuta dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) Scuola Amica della Dislessia, attiverà dal 12 al 30 ottobre uno Sportello di consulenza gratuita DSA: DIVENTEREMO SPLENDIDI ADULTI.

Si tratta di un servizio di consulenza specialistica rivolto a studenti, docenti e genitori su tematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), ai Disturbi Specifici del Linguaggio( DSL) ed aperto a quanti desiderano ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, indicazioni di intervento nei casi di problematiche già accertate e certificate.

La Responsabile dello Sportello, dott.ssa Vita Ingrassia, docente della Scuola, logopedista ed esperta in DSA, che da diversi anni effettua attività di screening per l’ individuazione precoce di situazioni di rischio legate a ritardi o disturbi del linguaggio, svolgerà la funzione di ascolto, informazione e consulenza; in questo modo le problematiche generali e specifiche portate dai genitori, dagli insegnanti e dagli studenti verranno esaminate alla luce della normativa vigente in materia e delle particolari realtà didattiche di inserimento.

“Attraverso questo servizio la Scuola intende offrire un’occasione preziosa per creare un’interfaccia positiva e costruttiva con il territorio, al fine di favorire il benessere scolastico e la qualità della vita dei nostri alunni.”- è il commento della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Luisa Simanella – “Questa iniziativa aggiunge un ulteriore tassello ad una progettazione d’Istituto, da sempre impegnata a sostenere l’informazione, la prevenzione e l’inclusione degli studenti con DSA .