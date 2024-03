Tre impianti sportivi comunali sono stati assegnati dall’ente ad altrettante associazioni sportive. Per un periodo di 6 anni (rinnovabili) sono stati assegnati: il palazzetto del basket (via Tripoli) all’associazione “Ruota Libera” di Castelvetrano, per un canone annuale di € 9.355,00. La palestra polivalente di via Tripoli è stata assegnata all’associazione “Team MarinoSicily” per un canone annuale di € 6.250,00. Il bocciodromo di via Piersanti Mattarella alla “Games Point Italia S.S.D. a R.L.” di Mazara del Vallo, per un canone annuale di € 3.500,00. A fine 2023 la Giunta comunale aveva dato indicazioni agli uffici di avviare le procedure di affidamento degli impianti. Sono stati predisposti i bandi ed è stata decisa una riduzione del canone del 40% rispetto ai precedenti canoni. Ora l’affidamento. «Nel mio mandato sono riuscito a far assegnare il campo di tennis, il campo di calcio a 5 impianti riportati alla fruibilità dei nostri sportivi. Oggi completiamo le assegnazioni dei restanti impianti sportivi. Come amministratore sono consapevole dell’importanza dello sport ed è preciso dovere mettere tutti in condizione di poterlo praticare», ha detto l’assessore Filippo Foscari. «Queste strutture torneranno ora nella fruibilità della comunità e messe a reddito per l’ente», ha commentato il sindaco Enzo Alfano.

AUTORE. Redazione