Amara sorpresa questa mattina per alcuni bagnati del lungomare a Triscina di Selinunte. Nei pressi della via 17 si è arenata la carcassa di un grande pesce ormai in avanzato stato di decomposizione. Il pesce pesa circa 100 kg e potrebbe trattarsi di un esemplare di tonno. Il pesce è stato trascinato dalle correnti fino alla battigia, ed è stato trovato tra la posidonia spiaggiata. A fare la scoperta è stato lo scultore Giovanni Puntrello mentre si trovava in spiaggia insieme alla figlia Elena. Così è scattata l’immediata segnalazione alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.