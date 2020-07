Tragedia sulla spiaggia a Triscina di Selinunte in prossimità di uno stabilimento balneare all’estremità est della borgata. Un uomo di Castelvetrano, G.C. del 1939, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava sulla battigia.

I bagnini del lido ed alcune persone presenti in spiaggia hanno prestato primo soccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto i militari di Capitaneria di Porto e Arma dei Carabinieri.