Sparatoria, stanotte, in via Mazzini a Castelvetrano, a quanto pare all’interno di un locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, avvertiti di quanto stava succedendo. Dopo la segnalazione, nella periferia della città è stato trovato il corpo senza vita di Vincenzo Adamo Favoroso, il giovane presentava segni di arma da fuoco sul corpo. La sua morte sarebbe collegata con gli spari in Via Mazzini. I militari dell’Arma che stanno conducendo le indagini sono alla ricerca dell’omicida. In foto il luogo in cui sarebbe avvenuto il fatto. (seguiranno aggiornamenti)