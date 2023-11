Non è in pericolo di vita l’uomo 70enne che oggi è rimasto ferito in una sparatoria in contrada Zangara, sul territorio di Castelvetrano. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati da un uomo che i militari dell’Arma avrebbero già fermato. Sul movente sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Castelvetrano. L’uomo ferito si trova attualmente in ospedale.

