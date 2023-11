Indagini serrate da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelvetrano sulla sparatoria di ieri pomeriggio in contrada Zangara a Castelvetrano. Al momento non ci sarebbe nessuna persona fermata da parte dei militari dell’arma. Ieri pomeriggio in caserma si sono svolte alcune attività di indagine su alcune persone e sarebbero in corso alcune verifiche tecniche mirate soprattutto all’arma utilizzata dalla persona che ha sparato. Intanto Luciano Termini, 70 anni, ferito dai colpi d’arma da fuoco è fuori pericolo.

AUTORE. Redazione