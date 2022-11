ASCOLTA L'ARTICOLO

Viabilità in primo piano nell’attività dell’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano, guidata dal Sindaco Enzo Alfano, che oggi ha presenziato alla seduta dell’Assemblea dei Sindaci, presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ottenendo nell’atto di indirizzo al Commissario Straordinario Dott. Cerami, l’inserimento della spesa di €100.000,00, destinato al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulla strada provinciale SP81 Castelvetrano – Triscina.

“L’arteria in oggetto, che conduce da Castelvetrano alla borgata di Triscina, è molto frequentata, soprattutto durante la bella stagione, e purtroppo spesso luogo di tragici eventi. – commenta il Primo Cittadino – Sin dal mio insediamento, ho ritenuto opportuno un rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. Esprimo pertanto, soddisfazione per l’assegnazione del finanziamento, in seguito alle segnalazioni avanzate da questa Amministrazione al Libero Consorzio, che ha destinato quasi 3 milioni dell’avanzo in favore di interventi di manutenzione straordinaria ai comuni dell’ex provincia. L’aspetto operativo ora vedrà la stipula di appositi accordi di collaborazione con il nostro ufficio tecnico, che avvierà l’appalto dei lavori.”

Un ulteriore sforzo, quello dell’Amministrazione, per assicurare una sempre più sicura percorrenza delle strade a tutti gli automobilisti, in collaborazione con gli altri enti locali di competenza. Assicurare una sufficiente qualità nei collegamenti è essenziale, non soltanto per tutelare l’incolumità degli utenti della strada, ma anche per non penalizzare ulteriormente un’economia locale già zoppicante che rischia di finire in ginocchio.

AUTORE. Redazione