A una settimana dalla chiusura, sul tratto della strada provinciale 51 Campobello-Tre Fontane-Torretta Granitola, stamattina è stato predisposto il primo intervento da parte del Libero Consorzio provinciale di Trapani. I mezzi meccanici sono entrati in azione per “mitigare” le criticità, che, in soldoni significa un primo intervento per capire l’entità del rischio. Dopo le abbondanti piogge sulla sede stradale si è aperta una crepa che attraversa l’intera carreggiata e, nella parte sottostante, c’è un cunicolo vuoto che i tecnici della Provincia vogliono capire bene se si è formato col passaggio dell’acqua da un terreno all’altro. Dopo una prima ispezione approfondita il Libero Consorzio provinciale predisporrà un intervento strutturale sul tratto di SP51, importante arteria viaria per raggiungere le due frazioni di Campobello di Mazara.

AUTORE. Redazione