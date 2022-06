L’appuntato dei carabinieri Giacomo Masanelli, in servizio presso la Compagnia di Castelvetrano, è stato assolto «perché il fatto non costituisce reato» dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Fabrizio Corleo. Il militare era finito sotto accusa per lesioni perché nel 2019 ha sparato a un disoccupato pregiudicato, V.R. di 54 anni, che aveva scavalcato il cancello della caserma di Castelvetrano. Proprio nel momento in cui l’uomo era intento a entrare all’interno dell’area militare il carabiniere in servizio di piantone in quell’istante ha esploso un colpo di pistola che lo ha ferito di striscio all’addome. V.R. venne arrestato per minaccia aggravata a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e ingresso arbitrario in luoghi dove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. Il carabiniere è finito sotto processo, nonostante l’avvocato Massimo Mattozzi che lo ha difeso, aveva chiesto il proscioglimento, al quale si è opposto il pubblico ministero. Oggi la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Marsala.