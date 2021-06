SOSTITUIRE IL VECCHIO CLIMATIZZATORE? Con Elia Elettrodomestici il conto termico è facilissimo e lo sconto immediato Se hai pensato di sostituire un vecchio climatizzatore in casa o in ufficio, è probabile che tu abbia pensato anche di usufruire degli incentivi previsti dal Conto Termico del Gse (Gestore dei Servizi Energetici).

Raccogliendo le informazioni hai scoperto che la preparazione dei documenti necessari per attivare il bonus, la procedura di prenotazione, e lo stesso calcolo del contributo previsto sono fasi a dir poco complicate, che si prestano ad un certo margine di errore.

Se da un lato il Conto Termico incentiva l’acquisto di nuovi climatizzatori ad alta prestazione, purtroppo dall’altro scoraggia i consumatori ad attivarsi per ottenere l’incentivo, vista la complessità della procedura di registrazione e prenotazione.

Ecco perché Elia Elettrodomestici ha deciso di semplificare la vita (almeno da questo punto di vista) a tutti i clienti, non solo permettendo loro di usufruire immediatamente del contributo economico, ma sostituendoci ad essi nella predisposizione dell’intera procedura.

DUE CONDIZIONI NECESSARIE: Innanzi tutto è importante conoscere due requisiti fondamentali per usufruire di questa opportunità:

• I nuovi climatizzatori acquistati dovranno necessariamente essere installati in sostituzione dei vecchi. Una regola dalla quale è impossibile prescindere, visto che gli installatori provvederanno a raccogliere dati che provino l’avvenuta sostituzione (numero di matricola, fotografie).

• L’immobile dove saranno installate le nuove macchine dovrà essere di costruzione precedente all’anno 2012.

Gli incentivi non sono previsti per immobili costruiti successivamente al 1° gennaio 2012.

