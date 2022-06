ASCOLTA L'ARTICOLO

Sarà un’estate di passione per quanti vorranno viaggiare col treno in Sicilia occidentale. Rfi, la Rete delle ferrovie italiane ha comunicato soltanto qualche giorno addietro che la linea ferrata Palermo-Castelvetrano verrà chiusa sino a settembre. Il motivo è l’avvio di alcuni lavori di manutenzione delle gallerie che sono presenti lungo la linea e per realizzarli la linea verrà sospesa a Piraineto e sino a Castelvetrano.

«Gli interventi previsti – spiega Rfi in una nota – rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto tra Regione e Rfi lo scorso marzo. Tale scenario, anche grazie agli investimenti previsti nell’ambito del PNRR, rappresenta un’importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali».

I treni verranno sostituiti dai pullman e quindi un turista che sceglierà il treno come mezzo per spostarsi dovrà fare sali e scendi fra treno e pullman per raggiungere la destinazione scelta. La linea fra Cinisi e Castelvetrano non è la sola che verrà sospesa per l’estate. Per i mesi estivi è stato sospesa la circolazione anche tra Palermo e Catania. E il tanto promosso Frecciabianca rimarrà fermo in stazione.

AUTORE. Redazione