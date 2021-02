Al via i lavori in alcune scuole di Castelvetrano grazie ad un contributo finanziario di 130.000 euro a favore del Comune di Castelvetrano. Le somme sono state reperite dall’Ente grazie ad un bando per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. I lavori, affidati ad una ditta di Favignana, vengono svolti con la supervisione della V° Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici” del Comune di Castelvetrano.

Per le attività di rifacimento dei bagni negli edifici scolastici interessati, il Comune ha sospeso le attività didattiche in presenza, in alcune giornate, nei seguenti plessi scolastici: scuola dell’infanzia e primaria “G. Verga” – scuola primaria “L. Radice” – scuola secondaria di I Grado ” V. Pappalardo”.

Il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosa Barone precisa in una nota: “I locali interessati dai lavori saranno i servizi igienici degli alunni e delle alunne che, quindi, non potranno essere utilizzati dall’utenza: pertanto, nel rispetto del protocollo COVID, ma anche delle norme relative alla sicurezza, il Sindaco ha ordinato la sospensione della didattica in presenza solo per le giornate dedicate al singolo piano: invece le classi ubicate nei piani non interessati dai lavori l’attività didattica continuerà in presenza”

Ecco il cronoprogramma aggiornato al 6 febbraio 2021

Dal 08/02/2021 al 12/02/2021 pl.Verga P.T. (Scuola Primaria ed Infanzia)

Dal 08/02/2021 al 13/02/2021 pl.Radice P.T. ( Solo Sc.Primaria)

Dal 13/02/2021 al 18/02/2021 pl.Verga 1^P.

Dal 15/02/2021 al 23/02/2021 pl.Radice 1^P.

Dal 19/02/2021 al 25/02/2021 pl.Verga 2^P.

Dal 24/02/2021 al 01/03/2021 pl.Pappalardo P.T.

Dal 02/03/2021 al 08/03/2021 pl.Pappalardo 1^P.

Eventuali variazioni del cronoprogramma, sulla base dello svolgimento dei lavori, saranno immediatamente comunicate a docenti e genitori.