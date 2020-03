Sospese le riprese della serie televisiva tratta dal libro “ANNA” di Niccolò Ammaniti. La società The New Life Company di Roma aveva richiesto al Comune di eseguire alcune riprese televisive nei pressi della zona commerciale di Castelvetrano e negli scorsi giorni erano stati eseguiti i casting per alcuni figurati.

L’inizio delle riprese sarebbero dovute iniziare nella giornata di domani, venerdì 6 marzo ma la società ha comunicato oggi al Comune la sospensione delle attività. Pare che la motivazione sia legata alle restrizioni della recente decreto riguardanti le misure in contrasto del diffondersi del Coronavirus. Come chiarito dall’assessore Cappadonna le riprese potrebbero essere spostate ad altra data.