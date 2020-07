La Prefettura di Trapani ha sospeso la sindaca Pd di Erice, Daniela Toscano, in virtù della legge Severino. Lo scrive l’agenzia Agi. Il provvedimento è stato notificato pochi minuti fa e riguarda anche il fratello, Massimo Toscano, consigliere comunale di Trapani. Entrambi da stamattina – su disposizione del gip Caterina Brignone – sono sottoposti al divieto di dimora a Trapani ed Erice nell’ambito di un’indagine che riguarda l’iter di autorizzazioni di un parcheggio per autovetture.

Nella vicenda è coinvolto anche il Francesco Paolo Rallo, marito della prima cittadina ericina, che dovrà mantenere 300 metri di distanza nei confronti di un imprenditore escluso dalla gestione della struttura. Come scrive l’Agi, la sindaca non ha rassegnato le dimissioni e il gip di Trapani ha fissato il suo interrogatorio per giovedì prossimo.