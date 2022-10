ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Amministrazione Comunale, su indicazione degli uffici, informa la cittadinanza che, purtroppo a causa di un guasto, l’erogazione idrica a Marinella di Selinunte sarà momentaneamente sospesa, da oggi pomeriggio fino al completamento dei lavori di riparazione urgente, insistenti sulla condotta idrica principale, sita in Via Cavallaro. Si provvederà a tenere debitamente informati i cittadini circa gli sviluppi dell’intervento risolutivo già in programma, al fine di ridurre il più possibile il disagio cagionato alla cittadinanza.

AUTORE. Redazione