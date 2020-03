L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trapani lancia la raccolta fondi

“SOS CORONAVIRUS TRAPANI”

L’inedita e drammatica situazione venutasi a creare per l’emergenza Coronavirus ci spinge oggi ad abbracciare con convinzione scelte solidali in aiuto dei nostri medici ed infermieri che lavorano in emergenza e in carenza di dispositivi di protezione individuale. È per questa ragione che l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trapani, riunito in streaming nella seduta straordinaria del 26/03/2020, ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi, che abbiamo chiamato “SOS CORONAVIRUS TRAPANI“, destinando 1.000,00 euro del proprio Bilancio all’emergenza sanitaria. Lo farà unitamente al contributo libero dei componenti del Consiglio dell’Ordine e con il supporto della Fondazione degli Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”.

“Oggi siamo chiamati a dare il nostro contributo, manifestando responsabilità, sensibilità e solidarietà verso chi è in corsia in prima linea. È per questo motivo che vogliamo, tutti insieme, aiutare chi ogni giorno si impegna ad aiutarci. Un sentito ringraziamento per ciò che vorrai fare. Tutti insieme riusciremo a superare questo difficile momento. Abbiamo bisogno anche dell’aiuto vostro, dei vostri cari, dei vostri amici.”

Per contribuire alla raccolta fondi sarà possibile devolvere fino al 3 aprile 2020 una donazione in denaro, di importo libero, tramite bonifico sul conto della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani “Francesco La Grassa “:

IBAN: IT37 U030 3216 4010 1000 0004 167 – c/o CREDEM Trapani AG. 2

CAUSALE: “SOS CORONAVIRUS TRAPANI” indicando cognome e nome del donatore

I fondi raccolti saranno devoluti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani affinché, in relazione all’ importo raccolto, vengano impiegati per l’acquisto di beni strumentali per i pronto soccorso e gli ospedali della Provincia di Trapani in cui sono stati attivati i reparti Covid e/o per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e paramedici.

Comunicato Stampa

Il Segretario arch. Giuseppina PIZZO

Il Presidente arch. Vito MANCUSO