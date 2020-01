Sorteggiato il vincitore della crociera messa in palio dalla farmacia Palazzotto di Castelvetrano. Ad aggiudicarsi il premio il signor Giorgio La Gumina, per lui un viaggio per due persone in una delle meravigliose imbarcazioni del gruppo Costa. Negli scorsi mesi la farmacia, sita in Piazza Matteotti, aveva lanciato l’iniziativa rivolta a tutti i clienti.

Un progetto che si rinnoverà nei prossimi mesi con la farmacia Cardella che metterà in palio un’altra crociera con l’estrazione di Pasqua sempre con la preziosa collaborazione dell’agenzia CityPass Travel. In ogni caso per chi non si sentisse particolarmente fortunato, le Farmacie Palazzotto e Cardella, hanno assicurato la possibilità di vincere una crociera, inserendola nel circuito fidelity card.

Grande emozione per il signor La Gumina che in occasione della consegna del premio ha fatto sapere che salirà per la prima volta in una nave da crociera ed insieme alla moglie vivrà una settimana da sogno toccando i punti più suggestivi del Mediterraneo, toccando Francia e Spagna.