La redazione di Castelvetranoselinunte.it, in collaborazione con la Clinica Dentistica Calandrino di Castelvetrano, dà il via ad una nuova rubrica “Sorrisi Consapevoli” dedicata alla cura e alla prevenzione della salute dentale. L’obiettivo è quello di rispondere ai nostri lettori su domande spesso comuni ed aumentare la sensibilità verso la prevenzione. Si sente spesso parlare di Odontofobia, o paura del dentista, molto diffusa indipendentemente dall’età del paziente questa, diventa quasi incontrollabile finendo così per sottrarsi a controlli specialistici con la conseguente trascuratezza della propria salute dentale.

Possiamo presumenre, che la paura di questa figura sia legata all’immaginario collettivo di un medico, il dentista, che utilizza strumenti e attrezzi dal rumore terrificante o ancora tale paura sia legata più ad una questione psicologica dettata dalle “minacce” genitoriali affinchè venga ridotto il consumo di zuccheri. La Odontofobia colpisce circa il 20% della popolazione ed è riconosciuta dall’Organizazione mondiale della Sanità come una malattia a tutti gli effetti. Non ci riferiamo ad un generico stato di ansia che si può avvertire durante il corso di una qualsiasi altra visita, ma ad una malattia con sintomi specifici, come sudorazione, tachicardia, attacchi di panico o irrequietezza, dovuta molto spesso ad esperienze negative che hanno lasciato un trauma.

Come ci spiega il Dott. Calandrino, al giorno d’oggi, questa paura sembra affievolirsi, sia negli gli adulti che nei bambini, i quali spesso hanno bisogno di essere rassicurati anche da un ambiente confortevole. Proprio per questo è interesse delle cliniche creare ambienti confortevoli con stanze e poltrone realizzate proprio per i bambini affinchè la visita dal dentista sia un vero e proprio divertimento. Un ulteriore e fondamentale aspetto per risolvere questo fastidioso problema è quello della straordinaria innovazione in ambito medico che permette cure e terapie non più invasive.

La Clinica Calandrino, in prima linea nell’innovazione e nella professionalità adegua ambienti confortevoli per i più piccoli coadiuvati da tecniche all’avanguardia per offrire a tutti i pazienti un’esperienza non affatto traumatica. “Non bisogna aver paura di chi si prende cura del nostro sorriso”