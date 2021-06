Nuovo appuntamento con “Sorrisi consapevoli”, la rubrica del nostro giornale, promossa in collaborazione con la Clinica Dentistica Calandrino di Castelvetrano, dedicata alla cura e alla prevenzione della salute dentale. Oggi trattiamo il tema della prevenzione orale nei bambini, da tenere particolarmente sotto controllo se si vogliono evitare problemi in età adulta.

L’igiene orale inizia da neonati, prima ancora che compaiano i primi dentini. È buona prassi, infatti, che i genitori puliscano le gengive dei neonati dopo ogni poppata, con l’ausilio di un panno umido o uno spazzolino per neonati. Dalla comparsa del primo dente si inizia, invece, a spazzolare per qualche minuto, in modo da evitare la formazione di placca e depositi di batteri. La scelta del primo spazzolino, e l’eventuale uso di dentifrici specifici, va presa insieme al proprio dentista, che saprà sicuramente consigliare la soluzione più adatta. Ultimo step (nella fascia 0-12 mesi) è la prima visita dal dentista che, di prassi, andrebbe fatta al compimento del primo anno per poi ripeterla ogni 6 mesi, per così monitorare e correggere lo sviluppo dell’intero apparato.

Un passaggio che molti non considerano è quello della sigillatura dei primi molari. Le sigillature vanno fatte a bambini dai sei anni in sù; i molari definitivi che spuntano all’incirca a 6 anni, infatti, non cadranno più ed è opportuno prendersene cura sin da subito. Questa procedura estremamente importante è indolore e eseguita con un trattamento all’ozono che presso la Clinica dentistica Calandrino viene praticata.

Ai genitori spetta l’arduo compito dell’educazione all’igiene orale che, come un gioco, va condivisa con i propri figli. Bisognerà abituare a lavare i denti almeno mattina e sera con spazzolino e dentifricio adeguato già dal primo dente, inizialmente senza dentifricio (quando sono troppo piccoli e si nutrono di solo latte, basta solo lo spazzolino e acqua), poi farsi consigliare dal dentista sulla scelta dello spazzolino e dentifricio adeguato. Lavare i denti insieme ai propri figli è un modo sano che in poco tempo porterà il bambino a replicare fino a consolidare una sana abitudine.