I carabinieri di Cammarata (Ag), nell’ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone del centro storico di San Giovanni Gemini nel weekend, hanno multato per un totale di 45 mila euro (5 mila euro ciascuna), nove ragazzi giovani del luogo, sorpresi a urinare per strada. La situazione di degrado andava avanti da tempo, generando disagio e insofferenza nei residenti; si è reso quindi necessario un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Cammarata. I militari della dipendente Aliquota Radiomobile e della stazione di Cammarata hanno quindi sanzionato 9 giovani ragazzi e ragazze che, una volta percorsi a piedi i vicoli del centro storico, in prossimità dei principali luoghi di ritrovo, sono stati sopresi ad urinare in strada. (ANSA).

AUTORE. Redazione