Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Partanna, nel corso di uno specifico servizio di controllo volto al rispetto delle normative anti Covid-19, sanzionavano amministrativamente 3 avventori di un noto bar del paese sorpresi a consumare prodotti e bevande comodamente all’interno del locale nonostante i divieti imposti dall’art. 4 del decreto legge 22 aprile 2021 nr.52. I militari dell’Arma provvedevano inoltre a sanzionare il titolare del bar con la sospensione dell’attività per 5 giorni.

Dalla giornata di oggi, nonostante il passaggio da zona arancione a zona gialla, si ricorda che la consumazione presso bar e ristoranti al tavolo è consentita solo all’aperto, anche in luoghi coperti mediante utilizzo di ombrelloni o similari come si evince dall’ordinanza regionale nr. 57 del 14 maggio.

