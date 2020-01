Secondo voi, quali sono gli Uffici che sarebbe utile riportare al Palazzo Pignatelli, per essere più funzionali al cittadino? È questo il sondaggio che la nostra redazione lancia, su un’idea suggerita dal sindaco Enzo Alfano. È proprio il primo cittadino che vuole riportare in centro alcuni degli Uffici che attualmente si trovano nella sede di Via della Rosa.

Il sindaco ha pensato a quest’iniziativa per consentire agli utenti di raggiungere più facilmente gli Uffici, magari senza necessariamente utilizzare l’automobile o i mezzi pubblici. Ma l’occasione potrebbe essere quella di far tornare a vivere il Sistema delle piazze. Il sindaco, da buon rappresentante di M5S, punta al dialogo coi suoi cittadini, nell’ottica del miglioramento dei servizi.

In democrazia la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è uno degli elementi cardine. Ecco perché potete dire (garbatamente) la vostra sull’eventuale trasferimento di alcuni Uffici a Palazzo Pignatelli, lasciando un commento. Non si accettano accuse e offese. Il dialogo – educato e seppur in forma critica – è il sale della democrazia.