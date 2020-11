Con 591 test rapidi effettuati, si è conclusa la prima giornata di screening Covid-19 dedicata agli studenti delle scuole elementari a Castelvetrano. Per le 11 persone risultate positive è stato subito effettuato tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

L’iniziativa, a cura dell’Assessorato alla salute e delle ASP siciliane, ha interessato i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed è stata coordinata nel trapanese da Mario Minore, responsabile dell’Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell’Asp di Trapani. Il servizio è stato svolto con il supporto dei volontari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. Sarà possibile partecipare allo screening anche domani (domenica 22 novembre) dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30.