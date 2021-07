Dal 27 dicembre 2021 e sino a venerdì scorso in provincia di Trapani soltanto il 31,32% dei giovani con un’età compresa tra 12 e 19 anni, risulta vaccinato. Il dato è stato diffuso dalla Regione Siciliana. Il 49,16% dei giovani tra 20 e 29 anni ha ricevuto il vaccino. Il 50,02% quelli con un’età compresa fra 30 e 39 anni. Tra 40 e 49 anni la percentuale sale al 60,32%. Il 70,75% fra 50 e 59 anni; il 78,63% quelli con un’età compresa tra 60 e 69 anni; l’83,29% è la percentuale di chi, tra 70 e 79 anni, ha ricevuto il vaccino. Oltre 80 anni sono l’84,98%. “L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di andarsi a vaccinare – spiega Gaspare Canzoneri, coordinatore Asp Trapani per la campagna vaccinale – superare qualsiasi remore nei confronti del vaccino e recarsi in qualsiasi punto vaccinale per ricevere le dosi”.

L’Asp Trapani ha anche attivato il servizio di vaccinazione di prossimità: dalla scorsa settimana i vaccini vengono inoculati anche nelle sedi delle Guardie mediche estive. L’Asp Trapani ha anche chiesto agli stabilimenti balneari e ai centri commerciali di ospitare punti vaccinali all’interno.