Il Meetup ha fatto cerchio attorno al sindaco. «Ricordiamo a tutti che il primo cittadino è stato eletto con un numero di voti assai alto – spiegano – c’è una parte di opposizione che sembra non essersi rassegnata di aver perso le elezioni e non perde occasione per offendere, durante le sedute del consiglio comunale, i nostri consiglieri». I pentastellati hanno annunciato che non subiranno più le ingiurie e le critiche negative «perché la nostra amministrazione ha lavorato intensamente. Il nostro sindaco passa tutta la giornata al Comune a lavorare, a differenza dei leoni di tastiera e di consiglio. C’è una città che attende, e noi siamo fiduciosi che il sindaco proverà a trovare la soluzione» hanno concluso i pentastellati.