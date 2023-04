ASCOLTA L'ARTICOLO

ANSA – Una donna separata e che vive da sola, di 45 anni, è stata trovata morta in casa in vicolo dei Normanni a Trapani. I vicini di casa allarmati dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione hanno chiesto l’intervento della polizia. Entrati nell’immobile gli agenti delle volanti hanno fatto la macabra scoperta. Il decesso risalirebbe a più di due mesi fa. Per il medico legale si tratterebbe di morte naturale (ANSA)

AUTORE. Redazione