Nell’ambito delle misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore sono stati irrogati 8 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti -residenti in questo Centro ed in provincia- ritenuti socialmente pericolosi perché resisi responsabili di reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti ed altro. Tra i destinatari di tale provvedimento monitorio emerge la figura di due coniugi di Marsala M.N.M cl.68 e A.F. cl.64 che si sono resi autori di alcune truffe in danno di società multinazionali operanti nel settore del credito al consumo e della telefonia , nonché in danno di ignari cittadini marsalesi a carico dei quali attivavano contratti di abbonamento per servizi telefonici o finanziamenti per acquisto di autovetture , riuscendo così a procurarsi ingiusti profitti .

Per tale vicenda i due “avvisati” hanno recentemente ricevuto anche l’avviso di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Marsala.

QUESTURA DI TRAPANI

APPUNTO STAMPA