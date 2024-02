Agevola, società specializzata nella consulenza strategico-finanziaria ricerca figure da assumere nella prospettiva di crescita in termini di dipendenti. Strutturata per fornire alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione un articolato pacchetto di soluzioni, per le proprie sedi di Capo d’Orlando e Castelvetrano, l’azienda ricerca figure professionali nei settori Contabilità, Finanza Agevolata, Revisione Bilanci. I candidati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@studioagevola.com – La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

