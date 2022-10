La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di usura bancaria una società cessionaria di credito. L’udienza preliminare dinnanzi al gup è stata fissata per il 23 febbraio prossimo. La vicenda trae origine dalla querela che hanno presentato i coniugi M.P. e M.V.M. di Palermo, dopo aver subìto la vendita all’asta dell’unica abitazione di cui erano proprietari. Nel 2018 i coniugi, entrambi residenti a Palermo, assistiti dall’avvocato Giovanna D’Angelo, hanno presentato la querela. Il tutto è scaturito da un contratto di mutuo che hanno sottoscritto con un importante istituto bancario per l’acquisto dell’abitazione. Nel 2019 la Procura di Palermo chiese l’archiviazione del caso, ma il gip ha disposto l’iscrizione coatta nel registro degli indagati del legale rappresentante e amministratore unico della società finanziaria.