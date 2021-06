Ci giunge la comunicazione da parte di una giovane lettrice del nostro giornale circa lo smarrimento di un portafoglio di colore beige con diversi documenti a nome di Giulia Triolo. Da una ricostruzione negli ultimi spostamenti della giovane, tra le possibile aree in potrebbe essere stato smarrito sono la zona Stazione Ferroviaria, la Via Agesilao Milano e la Via Caracci. Le prime ricerche hanno dato esito negativo. Chi lo avesse trovato può consegnarlo alle forze dell’ordine oppure contattare la nostra redazione per concordare riconsegna al legittimo proprietario. E’ prevista una ricompensa.



Foto a titolo di esempio