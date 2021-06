Momenti di apprensione per una famiglia di Castelvetrano che ha smarrito un pappagallino che da alcuni anni è molto legato soprattutto con un bambino che adesso soffre la sua mancanza. Ecco l’appello: “Si tratta di un esemplare di Parrocchetto Monaco dal piumaggio verde che risponde al nome di Cico. È munito di anello FOI alla zampetta e non può essere detenuto da altra persona in quanto regolarmente registrato al Corpo Forestale. L’ultima volta è stato visto ieri a Triscina di Selinunte nella zona della via 61A. Potrebbe sostare in giardini e balconi alla ricerca di acqua e cibo. Il consiglio è di non avvicinarlo bruscamente perché si spaventerebbe e volerebbe via. Contattare il proprietario per segnalare qualsiasi avvistamento 349.8617925. In caso di ritrovamento saremo ben lieti di ringraziarvi con una ricompensa. E’ stata sporta denuncia di smarrimento alle autorità competenti.