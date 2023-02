ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolta sabato 11 febbraio a Caltanissetta l’assemblea regionale di Slow Food Sicilia a cui hanno partecipato i rappresentanti di Slow Food Italia e oltre 70 delegati delle Condotte, Comunità e Presidi Slow Food di tutta Sicilia.

L’Assemblea dei delegati ha votato all’unanimità la trasformazione dell’organismo regionale Slow Food Sicilia in Aps (Associazione di Promozione Sociale), con contemporanea adesione a Slow Food Italia oltre alla definizione degli organi statutari. Nell’ambito della manifestazione è stata presentata all’assemblea la neo presidente della “Slow Food di Castelvetrano e Agroselinuntino APS”, Rosalba Montoleone.

“Continueremo a proporci al territorio, così come è stato fatto dal precedente Comitato di Condotta, con una chiave più attenta alle nuove generazioni, futuri protagonisti della cultura della biodiversità e pertanto del cibo buono, pulito e giusto. Punteremo sulla motivazione dei bambini e dei ragazzi, in collaborazione con le scuole e sulla sensibilità e formazione dei docenti. Partendo dalla biodiversità alimentare intendiamo arrivare all’educazione al gusto: il cibo come cultura finalizzata alla scoperta e promozione del territorio. Punteremo a una maggiore e migliore relazione con la società e ad una presenza attiva nei tavoli istituzionali”.

AUTORE. Redazione