Intanto si discute se riapre o meno al traffico il Sistema delle piazze di Castelvetrano, sul basolato del cuore del centro storico della città sono comparse scritte con vernice rossa. Si tratta di numeri e delimitazioni che identificano gli stalli assegnati per il mercatino delle pulci tanto pubblicizzato dal Comune. La prima è andata e, per le prossime domeniche, verrà replicata l’iniziativa. Ma quella vernice rossa a terra salta davvero agli occhi. Chi ha pensato di scrivere sul basolato di marmo come fosse asfalto? E, soprattutto, nel centro storico della città dove si affacciano i monumenti simbolo?

AUTORE. Redazione