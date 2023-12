Se le bombole fossero esplose sarebbe stata una strage. È successo stasera in via delle Rose a Salemi dove un uomo ottantenne salemitano, S.L. ha sistemato ben 40 bombole del gas in ogni stanza della sua casa a due piani. In alcuni vani i vigili del fuoco ne hanno trovato 2, in altre 3. L’intento dell’uomo, con molta probabilità, sarebbe stato quello di far saltare in aria l’intera casa ma lo scoppio di 40 bombole avrebbe generato ben altri danni gravissimi sull’intera zona. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano l’uomo avrebbe dato fuoco attorno alle bombole ma avrebbe chiuso le porte delle stanze, bloccando di fatto l’ossigenazione del fuoco. I pompieri sono intervenuti e hanno iniziato a spegnere il fuoco e a tirar fuori all’esterno le bombole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Salemi.

AUTORE. Redazione