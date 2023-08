ASCOLTA L'ARTICOLO



«Per Partanna e per il Belìce è una grande opportunità avere il fondatore di Starbucks interessato a promuovere e valorizzare l’agroalimentare belicina. C’è l’occasione di internazionalizzare prodotti che possono accedere a mercati che sino all’altro ieri era impensabile raggiungere». Lo ha detto il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni a conclusione della festa degli agricoltori svoltasi nel centro belicino. Il primo cittadino ha fatto un plauso alla famiglia Asaro che è stata intermediaria per l’arrivo proprio a Partanna del fondatore di Starbucks Howard Schultz. «I numeri di olio che l’azienda statunitense chiede al territorio sono milioni di litri, quindi speriamo che presto si concretizzi la costituzione del Club degli agricoltori, tappa importante per lo sviluppo del territorio», ha concluso Li Vigni.

