La nota di replica è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e, dai toni, si capisce che il sindaco Giuseppe Castiglione è arrabbiato e non poco. Il primo cittadino non ha certo gradito la nota del Pd che stamattina gli ha dato il “benestare” togliendo il sostegno alla sua Amministrazione. «Una nota di facciata e di ipocrita perbenismo, considerato che lo stesso Pd aveva candidato alla Regione proprio l’ex onorevole Paolo Ruggirello. La nota appare, quindi, una sentenza senza giudici, giustizialista e incoerente», ha scritto Castiglione. Proprio ieri mattina erano stati i segretari regionale e provinciale del Pd, Anthony Barbagallo e Domenico Venuti, a toglierli il sostegno del partito. Nota arrivata a poche ore dalla messa in onda della trasmissione “Report” nella quale è stato evidenziato il sostegno dell’ex deputato regionale Paolo Ruggirello a Castiglione nel 2014.

«Al momento in cui ha sostenuto la mia candidatura Ruggirello era un deputato regionale questore e che, per quel che mi è dato di sapere, mai era stato interessato fino a quel momento da fatti giudiziari», spiega Castiglione. E aggiunge: «Lui ha sostenuto sindaci in tutti i Comuni del Trapanese. A questo punto tutti gli esponenti del Pd che sono stati sostenuti da Ruggirello dovrebbero dimettersi dalle loro cariche istituzionali, come si pretende oggi dall’assessore Stefano Tramonte in quota Pd nella mia amministrazione». Questione politica, dunque, tutt’altro che chiusa.

AUTORE. Redazione