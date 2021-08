I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil contestano l’avvio delle procedure messe in atto dal Comune di Castelvetrano per il conferimento di alcuni incarichi di posizione organizzativa/responsabili di direzione. Si tratta di un avviso interno per dipendenti. Secondo i sindacalisti Enzo Milazzo, Rosario Genco e Giorgio Macaddino l’avviso pubblico/interpello «non produce alcun effetto giuridico perché non richiama la delibera di Giunta dello scorso 6 agosto». L’avviso, infatti, sarebbe stato pubblicato ancora prima che la Giunta approvasse la delibera di revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune. Per i sindacalisti nell’avviso manca la graduatoria economica delle posizioni organizzative. E ancora: «Per ciascuna posizione organizzativa istituita, non sono istituti i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale, l’esperienza acquisita», scrivono ancora i sindacalisti.