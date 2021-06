“Siete mai stati a Selinunte?”. Lo chiede la redazione di Focus, il prestigioso mensile di scienza, sociologia e attualità, pubblicato in molti paesi, nella propria pagina Facebook, presentando un video social che, è innegabile, ha un ritorno importante in termini di visibilità per il nostro territorio. Basti pensare che la pagina conta 2.207.060 follower alla data del 18 giugno.

Peccato però che nel video divulgato questa mattina vengano utilizzate anche immagini di Agrigento spacciandole per Selinunte. Il Tempio di Giunone e quello della Concordia ad Agrigento spuntano in copertina del video ma anche nel mezzo e in chiusura del video dove si parla di Selinunte. Non è la prima volta che i due siti archeologici vengano scambiati. In 14 anni, CastelvetranoSelinunte.it ha raccontato di errori evidenti al limite dell’imbarazzo. Ora però che ad arrivare a fare un errore del genere sia anche la rivista Focus appare davvero bizzarro. Noi di CastelvetranoSelinunte.it dell’errore lo abbiamo fatto sapere ai colleghi di Focus. Verrà cambiato il video?