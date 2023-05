ASCOLTA L'ARTICOLO

Oltre duecento studenti delle classi quarte e quinte del Liceo scienze umane e del Liceo scientifico di Castelvetrano “Pantaleo-Cipolla-Gentile” hanno partecipato alla tappa del progetto della Uil Trapani e della Uil Scuola Trapani “Terzo Millennio: a scuola di sicurezza e di lavoro”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di portare nelle scuole trapanesi, tra i giovani e le giovani, la cultura del lavoro, di un lavoro che sia svolto in sicurezza e nel rispetto delle norme in materia. Dopo i saluti della dirigente scolastica Gaetana Maria Barresi, ha aperto i lavori il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino che ha illustrato i dettagli del progetto. Hanno partecipato all’incontro il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino e il presidente Irase Trapani Eugenio Tumbarello. Si è parlato, poi, degli elementi più importanti dei contratti di lavoro con la componente della Uil Giovani e della Consulta nazionale dei giovani Giulia Di Giovanni. I tecnici della prevenzione dello Spresal Asp Trapani, infine, hanno parlato della sicurezza sui luoghi di lavoro, soffermandosi in particolare sui concetti di malattia professionale e di infortunio sul lavoro, e facendo conoscere i dispositivi di sicurezza collettivi e personali, quest’ultimi provati direttamente anche dai ragazzi che hanno indossato imbracatura e caschetto.

«Negli incontri sin qui svolti in giro per la provincia – afferma Macaddino – abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei ragazzi, molto interessati e curiosi circa gli argomenti presentati. Il messaggio che vogliamo lasciare loro è che quando nel prossimo futuro si affacceranno al mondo del lavoro, dopo il diploma o la laurea, dovranno pretendere sicurezza e contratti in regola. I nostri giovani vogliono e meritano diritti, tutele e lavoro di qualità. Un giovane ben informato oggi, sarà un lavoratore più consapevole dei suoi diritti e doveri domani, e potrà pertanto ambire a un lavoro migliore, che lo renda una persona soddisfatta del suo ruolo professionale. Per queste ragioni – conclude – la Uil di Trapani ha voluto mettersi in gioco con questo progetto, ma soprattutto di farsi promotrice di un’iniziativa che possa arricchire reciprocamente tutti gli attori coinvolti, in uno scambio reciproco di conoscenze, storie e momenti di condivisione».

AUTORE. Redazione