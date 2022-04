Le aziende e gli enti pubblici di tutto il mondo sono costantemente esposti al rischio di attacchi hacker. Negli ultimi anni gli episodi sono sempre più numerosi e le conseguenza possono essere anche molto gravi. La tecnologia si pone come valido alleato con numerose soluzioni. Tra queste troviamo la VPN. La Virtual Private Network in pratica è una rete virtuale che garantisce un elevato livello di sicurezza informatica della propria azienda.

Negli ultimi anni la VPN trova applicazione anche negli ambienti domestici. Si tratta di un servizio che parte dall’uso di un particolare software, ideato appositamente per proteggere la privacy online e rendere difficile le azioni malevoli degli hacker. Il programma è capace inoltre di eludere i geoblocchi.

Chi vuole sapere di più prima di effettuare un download VPN, dovrebbe innanzitutto essere consapevole che si tratta di una rete privata che consente di navigare in maniera anonima, nascondendo la propria posizione fisica nel web. Il software di una Virtual Private Network è in grado di criptare tutto il traffico web in entrata e uscita dall’utilizzatore. Questo impedisce le attività di hacking, tenendo al sicuro le informazioni sensibili come ad esempio le password e i dati sensibili, compresi di dati bancari o delle carte di credito. Questi software sono i grado anche di mascherare l’indirizzo IP dell’utente.

Quando ti connetti a internet tramite una VPN, viene creato un tunnel virtuale sicuro (ovvero, una connessione sicura) tra la rete stessa e uno dei suoi server. Tale tunnel viene poi utilizzato per trasferire tutto il tuo traffico di internet proveniente dalle app e dai siti web. Tuttavia, c’è molto altro dietro la connessione della VPN. Per garantire la sicurezza del processo di tunneling, il client VPN e il server VPN codificano i tuoi dati utilizzando una chiave condivisa

Dal punto di vista legale, ogni Virtual Private Network si può usare liberamente in Italia e in tantissimi Paesi del mondo. Esistono solamente alcune eccezioni. In alcune nazioni come Cina e Iraq è vietato l’uso delle reti private che non sono state approvate dal Governo. Utilizzare una VPN non è possibile all’interno di questi territori. Adottare questa soluzione è un modo per ridurre al minimo i rischi e i danni che la cybercriminalità arreca costantemente alle piccole e grandi imprese. Pertanto, di questi tempi è consigliabile affidarsi agli esperti del settore, richiedere ulteriori informazioni sulla VPN, e prepararsi a contrastare efficientemente gli attacchi degli hacker.

Senza una VPN, i pacchetti dati viaggiano su internet rendendo costantemente visibile l’indirizzo IP, esponendo la posizione fisica dell’utilizzatore. Quest’ultimo, sarà visibile alla maggior parte dei servizi online, consentendo ai siti web di raccogliere le tue informazioni personali. In questo processo, una VPN nasconde il tuo indirizzo IP e la tua posizione, poiché tecnicamente stai accedendo a internet attraverso un server VPN. Inoltre, tale server è il luogo in cui le informazioni finiscono prima di essere codificate e giungere a te attraverso un tunnel sicuro.

Alcuni fornitori di servizi VPN offrono piani gratuiti che però sono molto limitati in termini di durata e dati. Tuttavia, se un servizio è gratuito l’infrastruttura necessaria per il suo funzionamento non può essere molto affidabile. Per cui vale la pena scegliere un servizio professionale a pagamento anziché uno gratuito.

AUTORE. Claudia Bianco