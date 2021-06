L’Italia potrebbe essere completamente bianca dalla prossima settimana e tra le nuove regioni che attendo la “promozione” c’è anche la Sicilia. Per raggiungere la zona bianca è necessario far segnare meno di 50 casi per centomila abitanti per tre settimane consecutive. Uno scenario di rischio basso, con il conseguente decadimento della maggior parte delle restrizioni anti covid, a partire dal coprifuoco. Alcune limitazioni rimangono anche in zona bianca, a partire dall’obbligo di mantenere sempre il distanziamento sociale e usare la mascherina protettiva sia all’aperto che al chiuso.

“C’è uno spazio di manovra improntata a irresponsabilità, a non prudenza, per fortuna molto isolata. E quando accade io intervengo subito con la ‘zona rossa’ per circoscrivere i focolai”, ha dichiarato il governatore Nello Musumeci intervenendo a L’aria che tira su La7. Musumeci si è mostrato ottimista e sottolinea che “Nelle località turistiche e ovunque in Sicilia si sta bene, il contagio si è abbassato” ma richiama “giovani e meno giovani alla prudenza e al rispetto delle regole, anche in piena estate”. Per Musumeci “La battaglia contro la pandemia non si vince con il colore giallo o bianco, ma solo quando l’ultimo dei siciliani si sarà vaccinato”.