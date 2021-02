Mentre torna a salire la curva dei contagi, la Sicilia diventa arancione nella mappa UE. I positivi di ieri nell’isola sono stati 613 su 25.187 tamponi processati, con una incidenza che è salita al 2,4%. I ricoveri ospedalieri di pazienti Covid sono 930 (-16). Nella mappa UE aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il contagio delle malattie, la Sicilia si aggiunge a Sardegna e Val d’Aosta tra le regioni italiane arancione, mentre Umbria e province autonome di Trento e di Bolzano sono ad alta incidenza di contagi e quindi colorate in rosso scuro. Nel resto d’Europa la situazione migliora in Spagna e Portogallo e peggiora nelle regioni francesi al confine con il Belgio. Il rosso scuro continua a coprire il territorio sloveno, la Repubblica ceca e le aree limitrofe della Slovacchia e della Germania, Lettonia ed Estonia, e Svezia.